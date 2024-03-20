Шишкин: «Сейчас у сербов очень хорошее поколение»

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«У нас очень серьезный соперник. Сейчас у сербов очень хорошее поколение, много футболистов из топ-клубов. Другое дело, какая будет мотивация будет у сербов», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Эксперт признался, что хотел бы увидеть на поле сильнейший состав сборной Сербии.

Контрольный поединок сборной России и сборной России пройдет завтра, 21 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.