Экс-глава РПЛ Хачатурянц подвёл итоги матча между сборными России и Сербии

Бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался о победе сборной России в товарищеском матче над сборной Сербии с разгромным счётом 4:0.

Специалист отметил, что игра получилась фантастической, но, по его мнению, судья испортил её, приняв решение удалить Милана Гайича на 20-й минуте.

«Но это точно был праздник, долгожданный для всех болельщиков, и он получился. Все наши футболисты играли очень здорово!» - приводит слова Хачатурянца Sport24.

Напомним, что уже в понедельник, 25 марта, россияне проведут товарищеский матч против сборной Парагвая в Москве на «ВТБ Арене».