Мостовой считает, что в сборной России Антон Миранчук играет намного лучше, чем в «Локомотиве»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру хавбека национальной команды Антона Миранчука в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Футболист «Локомотива» провёл на поле 65 минут, отметившись одним забитым мячом.

«Миранчуку надо показывать вчерашний уровень и в матчах за «Локомотив», если он хочет летом уехать в Европу. В сборной Антон играет намного лучше, чем в матчах за клуб», — цитирует Мостового издание «РБ Спорт».

Прославленный игрок добавил, что Миранчуку мешает перебраться в европейский чемпионат нестабильная игра. По мнению Александра, Антон должен всегда показывать высокий уровень, чтобы привлечь топ-команды.