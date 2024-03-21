Пейчинович: «Никто из сербов не боится ехать в Россию»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил, что нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович, как и другие звёзды национальной команды, не боится ехать в Россию.

Ранее стало известно, что Влахович пропустит предстоящей товарищеский матч со сборной России из-за проблем со здоровьем.

«Никто из сербов не боится ехать в Россию и всяких атак беспилотников. Никто из них не боится этой страны и русских людей», — цитирует Пейчиновича Sport24.

Уже сегодня, 21 марта, сборные России и Сербии встретятся в товарищеском матче. Эта игра состоится на «ВТБ Арене» (домашнем стадионе «Динамо») и начнётся она в 20:00 по московскому времени.