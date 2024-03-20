Смородская высказалась о матчах сборной России

Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента «Локомотива», высказалась о предстоящих товарищеских матчах национальной команды России.

Как известно, 21 марта сборная России примет Сербию, а 25 марта – Парагвай. Обе игры пройдут на столичной «ВТБ Арене».

«В предстоящих матчах национальная команда в первую очередь должна порадовать болельщиков красивой игрой. У сборной нет никаких задач и давления, Карпин и футболисты должны наслаждаться игрой», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Договорённость о матче с Сербией Смородская назвала хорошим знаком. По словам экс-президента «Локомотива», эта игра может похвастаться неплохой вывеской.

Матч Россия – Сербия стартует 21 марта в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.