Сборная России уже громит сербов после гола Алексея Миранчука

Сборная России продолжает забивать и забивать в ворота национальной команды Сербии. На 55-й минуте товарищеской встречи команда Валерия Карпина провела третью результативную атаку. Была разыграна широкая комбинация у чужой штрафной площади, с ее левого края сильный прострел в центральную зону, и вышедший на замену Алексей Миранчук в касание переправил мяч в сетку.

Напомним, что в первом тайме с пенальти отличился Антон Миранчук, а спустя 10 минут результативно пробил Максим Осипенко.

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