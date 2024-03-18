Бушманов: «Не думаю, что мы сильно отличается по уровню от Сербии и Парагвая»

Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с Сербией и Парагваем.

- Какой соперник вам более интересен: Сербия или Парагвай?

- Трудно выделить, потому что оба матча мне интересны. Парагвай тем, что это южноамериканская сборная с другим стилем игры, отличным от нашего. Там собраны хорошие футболисты. Но я уверен, что нам по силам его обыграть, потому что у нас тоже неплохая сборная. Мы не раз соперничали с такими командами и побеждали их.

- В составе приезжих сборных есть представители клубов Испании, Англии, Италии. О чем готовит тот факт, что к нам стали приезжать такие команды?

- Надеюсь, ситуация меняется и постепенно мы начнем играть с сильными сборными, а потом, возможно, нас допустят до официальных соревнований.

- Станут ли эти матчи показателем уровня нашей сборной?

- Да. Интересно будет себя сравнить на фоне таких соперников. Но я не думаю, что мы будем сильно отличаться от них по уровню. Уверен, увидим качественный футбол в исполнении наших ребят.

- На эти товарищеские матчи приглашены все наши сильнейшие игроки, включая легионеров: Захаряна, Головина, Кузяева, Алексея Миранчука. Это правильно?

- Логичное и верное решение. Все-таки нам предстоят встречи с более сильными соперниками, чем раньше. Хочется посмотреть, на что мы готовы сегодня в своем сильнейшем составе.

- По вашим ощущениям, уровень наших легионеров растет?

- У всех по-разному, но радует то, что все ребята играют. Кто-то больше, кто-то меньше. Захарян недавно забил первый мяч. Это здорово!

- Этот гол придаст ему уверенности?

- Надеюсь. Понятно, что Арсен - молодой парень, интересный. Хорошо, что ему там доверяют. Он никак не мог забить, но игровое время получал. Это очень важно. Сейчас он сумел отличиться, и я надеюсь, ему это поможет.

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- Летом мы сыграем с Беларусью и Китаем. И пишут, что можем сыграть с Кот-д’Ивуаром, Нигерией. Как это оцениваете?

- Хорошие соперники. Мне интереснее всего представляется встреча с Кот-д’Ивуаром и Нигерией. Это сильные африканские сборные. Про китайскую команду почти ничего не знаю, что она из себя представляет. Сборная - загадка для меня. Что касается белорусов, мы сильнее их и должны спокойно выигрывать.

Елена Григорьевская