Лодыгин рассказал, по чему он больше всего скучал в сборной России

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин, который был вызван в состав сборной России, рассказал по чему он больше всего скучал в национальной команде.

По словам Лодыгина, он испытывает особую гордость, когда надевает экипировку сборной России.

«Наверное, в сборной России больше всего скучал по экипировке. Когда её надеваешь, чувствуешь гордость», — цитирует Лодыгина «Чемпионат».

Отметим, что до сегодняшнего момента в последний раз Лодыгин вызывался в сборную России в 2016 году, когда проходил чемпионат Европы.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против Сербии. Эта игра состоится в Москве на «ВТБ Арене».