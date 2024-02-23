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​Аршавин оценил ближайших соперников сборной России

23 Февраля 2024 • 17:25 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин дал комментарий по поводу предстоящих товарищеских матчей сборной России.

Напомним, что 21 марта сборная России проведёт товарищеский матч против Сербии, а 25 марта – против Парагвая. Обе игры состоятся в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Хорошие матчи сборной предстоят. Два классных соперника, хорошо, что смогли договориться с ними в нынешних условиях», - цитирует Аршавина Metaratings.

Отметим, что Российский футбольный союз уже почти два года находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи.

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