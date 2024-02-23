​Аршавин оценил ближайших соперников сборной России

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин дал комментарий по поводу предстоящих товарищеских матчей сборной России.

Напомним, что 21 марта сборная России проведёт товарищеский матч против Сербии, а 25 марта – против Парагвая. Обе игры состоятся в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Хорошие матчи сборной предстоят. Два классных соперника, хорошо, что смогли договориться с ними в нынешних условиях», - цитирует Аршавина Metaratings.

Отметим, что Российский футбольный союз уже почти два года находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи.