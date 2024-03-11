Булыкин считает, что товарищеский матч с командой Беларуси важен для сборной России

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Беларуси.

Ранее о проведении такой игры сообщил президент РФС Александр Дюков. Матч запланирован на июнь и состоится он в Минске.

По мнению Булыкина, сейчас для национальной команды России важны встречи с любыми соперниками.

«Любой матч важен и для самой национальной команды, и особенно для её болельщиков. Поэтому кто бы ни был соперником, поиграть интересно. А с братской республикой тем более», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против Сербии. Эта игра состоится в Москве на «ВТБ Арене».