Сенников: «Наши легионеры должны повести всю сборную за собой в матче с Сербией»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос, выйдут ли все легионеры в стартовом составе сборной России на матч с Сербией.

«Они обязаны выйти. Миранчук сейчас в отличной форме. Наши легионеры должны повести всю сборную за собой, потому что сегодня важный матч», — цитирует Сенникова портал «РБ Спорт».

Товарищеский матч сборной России и сборной Сербии пройдет в четверг, 21 марта. Начало поединка запланировано на 20:00 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут еще один контрольный матч — соперником станет Парагвай.