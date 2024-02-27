Богосавац считает, что сборную Сербии ждёт непростой матч с россиянами

Сербский легионер грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац предрекает сборной своей страны не самый простой матч с командой России.

«В сборной России много хороших футболистов, матч будет сложным. Будет интересно посмотреть. В Сербии ждут этот матч, ибо все знают, что Россия и Сербия — братья. И без разницы, что россияне не играют в международных матчах», - делится Богосавац с порталом Metaratings.

Напомним, что сборные России и Сербии встретятся 21 марта в рамках товарищеского матча на «ВТБ Арене». Во вторник, 27 февраля на эту игру стартовала продажа билетов и за первый час продаж было реализовано порядка четырёх тысяч заветных квитков.