Горшков: «Мы видим высокий уровень Захаряна»

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков высказался о своём партнёре по национальной команде Арсене Захаряне.

Напомним, с лета прошлого года Захарян выступает за испанский «Реал Сосьедад».

«Видно, что Арсен в порядке. Мы видим его высокий уровень. Арсен что-то рассказывает про Испанию, но подробности его историй пусть останутся внутри команды», — приводит слова Горшкова Metaratings.

В текущей кампании Захарян принял участие в 31 игре с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором одного ассиста.

21 марта сборная России и сборная Сербии проведут товарищеский матч. Начало — в 20:00 по мск.