Хачатурянц — о матче Россия — Сербия: «Удаление испортило игру для болельщиков»

Экс-президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц дал комментарий после контрольной игры между сборными России и Сербии (4:0).

«Удаление испортило игру для болельщиков, потому что играть 70 минут в меньшинстве, но Россия была сильная», — цитирует бывшего руководителя РФС издание «Чемпионат».

Напомним, что встреча между коллективами завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. В составе победителей отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Парагвая. Встреча состоится 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».



