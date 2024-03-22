Стало известно, как наказали фаната, выбежавшего на поле в матче сборной России

В четверг сборная России порадовала своих болельщиков крупной победой над Сербией в товарищеском матче со счётом 4:0. Игру омрачил инцидент с болельщиком, который выбежал на футбольное поле «ВТБ Арены».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», фанат Максим Десятский арестован на 13 суток. Кроме того, молодой человек получил запрет на посещение спортивных мероприятий на срок в два года.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт в понедельник, 25 марта. Команда Валерия Карпина будет играть против Парагвая.

Стоит сказать, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас не проводит официальные игры.