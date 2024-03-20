Тренер Сербии не захотел обсуждать бан России

Драган Стойкович, который занимает должность главного тренера сборной Сербии, получил вопрос по поводу отстранения сборной России от официальных соревнований. Как известно, из-за санкций российская национальная команда уже больше двух лет может проводить только товарищеские игры.

Стойкович не захотел обсуждать футбольный бан России.

«Как отношусь к отстранению России? Давайте не будем вдаваться в эту тему», - цитирует Стойковича Sport24.

Товарищеский матч сборных России и Сербии пройдёт в четверг, 21 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.