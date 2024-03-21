Гладилин рассказал, в каком случае Карпин уйдёт из сборной

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин назвал условие, при котором главный тренер сборной России Валерий Карпин покинет национальную команду.

По мнению эксперта, для Карпина честь работать со сборной, однако он уйдёт из команды, если почувствует сильную усталость.

«Он (Карпин) полностью выкладывается. Он напишет заявление об уходе, если у него будет усталость или будет не до конца выкладываться», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также он работает в клубе «Ростов», вместе с которым занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.