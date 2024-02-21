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Борис Игнатьев считает, что сборной России нужно вызывать сильнейших игроков на матчи с Сербией и Парагваем

21 Февраля 2024 • 20:24 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

Известный тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о предстоящих контрольных матчах сборной России.

Напомним, 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с Сербией, а 25 марта — с Парагваем.

По мнению эксперта, сборная России будет играть против серьезных соперников, которые регулярно ведут борьбу за выход на чемпионат мира.

«На матч нужно приглашаются всех сильнейших — в том числе наших игроков из Европы. Без Головина, Миранчука и Кузяева с Сербией будет сложно — надо вызывать», — заявил Игнатьев «РБ Спорту».

Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре прошлого года, разгромив в Волгограде Кубу. Встреча между командами завершилась со счетом 8:0.

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