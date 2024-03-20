Терехов: «Надеюсь, сборная России победит и порадует страну»

Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против команд Сербии и Парагвая.

Футболист выразил надежду на то, что россияне проведут хорошие матчи и сумеют порадовать своих болельщиков.

«Удачи сборной в играх. Надеюсь, она победит и порадует страну», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

Отметим, что сам Терехов, ранее выступавший за «Сочи», «Оренбург» и «Динамо», провёл в составе сборной России две официальные игры.

Матч Россия — Сербия состоится завтра, 21 марта. С Парагваем команда Валерия Карпина сыграет 25 числа. Обе встречи состоятся в Москве на «ВТБ Арене».