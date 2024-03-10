Экс-игрок «Спартака» Ринат Дасаев оценил новую форму сборной России. Форма, выполненная компанией Jogel, была представлена в воскресенье.

«Форма хорошая, к тому же там наши производители. Считаю, это лучшее, что есть для наших ребят и болельщиков. Этот комплект подстегнет футболистов к новым достижениям», - цитирует Дасаева «РБ Спорт».

В текущем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча – против Сербии (21 марта) и против Парагвая (25 марта).

Как известно, в условиях санкций сборная России уже более двух лет может проводить только товарищеские матчи.

Сборная России показала две новых формы