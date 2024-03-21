Ориентировочные составы на матч Россия – Сербия: Кого выберут Карпин и Стойкович

Сборные России и Сербии сойдутся в товарищеском матче в Москве 20 марта. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные составы на эту встречу.

Сборная России: Сафонов, Хлусевич, Осипенко, Морозов, Волков, Баринов, Глебов, Кузяев, Алексей Миранчук, Головин, Чалов.

Сборная Сербии: Ваня Милинкович-Савич, Костич, Миленкович, Павлович, Эракович, Живкович, Лукич, Самарджич, Сергей Милинкович-Савич, Тадич, Александар Митрович.

Сборной России из-за травм не помогут защитник Игорь Дивеев и атакующий полузащитник Андрей Мостовой. За сборную Сербии не сыграют защитники Алекса Терзич и Матия Настачич, а также нападающий Душан Влахович. Предположим, что в стартовом составе сербской сборной появится защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхинья Эракович.

Матч Россия – Сербия пройдёт сегодня, 21 марта, на стадионе имени Льва Яшина. Стартовый свисток прозвучит в 20:00. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов