Пономарёв подверг критике игру защиты сборной России: «Фу, как противно!»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал игру сборной России в обороне в контрольном матче с национальной командой Сербии.

«Если игрок делает замах и готовится к удару, у тебя есть две-три секунды, чтобы приблизиться к мячу и накрыть удар! Пока мяч не набрал кинетической энергии, он не опасен. А защитники делают разножку, якобы закрывая вратаря и преграждая мячу путь. Фу, как противно!», — приводит слова бывшего футболиста московского клуба издание «Газета.Ru».

Стоит отметить, что сербская команда с 21-й минуты играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил футболист ЦСКА Милан Гаич. После этого подопечные Валерия Карпина забили четыре безответных мяча.

Напомним, что в следующем матче россияне сыграют со сборной Парагвая. Встреча состоится 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».