Ловчев получил удовольствие от игры сборной России

Футбольный эксперт Евгений Ловчев не скрывает своего удовольствия от игры сборной России в матче против сборной Сербии. Команда Валерия Карпина всухую разгромила оппонентов с Балкан – 4:0. Поспособствовало этому разгрому весьма неоднозначное удаление Милана Гайича в составе балканской команды в первом тайме.

«Да, удаление сломало игру, но это же мы заставили соперника удалиться. Во втором тайме ребята раскрепостились. Я получил удовольствие от игры», - говорит Ловчев телеканалу «Матч Премьер».

Больше подробностей о победе россиян в минувшем матче – в нашем отчёте.

Ранее своими мыслями о матче поделился Александр Дюков, президент РФС,