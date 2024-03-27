Лысцов: «От игры сборной России с сербами я вообще кайфанул»

Футболист «Лейрии» Виталий Лысцов высказался об игре сборной России в матче против национальной команды Сербии.

«От игры сборной с сербами я вообще кайфанул. И Лёха забил, и Антон. Видно было, что игровое взаимопонимание никуда от них не делось», — приводит слова Лысцова «Чемпионат».

Защитник отметил, что когда с Миранчуками на одном поле находится еще и Головин, тогда получается очень красивая игра.

Напомним, контрольный поединок между сборными России и Сербии завершился крупной победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.

В июне сборная России проведет товарищеский матч против Беларуси.