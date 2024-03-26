Джанашия оценил игру сборной России против Сербии в товарищеском матче

Экс-форвард «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия высказался о контрольной игре между сборными России и Сербии (4:0).

«Я смотрел матч сборной России против Сербии, у меня остались хорошие впечатления. Карпин очень хороший и амбициозный тренер, поэтому команда хорошо играет. Россия может играть ещё лучше, сейчас просто нет мотивации в товарищеских матчах», - приводит слова бывшего футболиста издание Metaratings.ru.

Добавим, что 25 марта коллектив Валерия Карпина должен был провести товарищескую встречу с национальной командой Парагвая, однако матч был отменён.

К слову, сейчас сборная России отстранена от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА из-за тяжёлой политической ситуации в мире.