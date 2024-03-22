Непомнящий: «Не представляю, как можно сыграть лучше, чем с сербами»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре сборной России с Сербией.

- До матча могли себе представить такой счет на табло?

- Нет. Все могло и должно было сложиться по-другому. Если бы не было удаления, было бы гораздо интереснее для нас. Я не обольщаюсь этим счетом. Здорово, что в принципе такая игра состоялась, потому что сербы – это серьезный соперник. Но после удаления их просто не хватило. А нашу сборную мне хочется похвалить за хорошо проведенный матч. Мне очень понравилась скорость, на которой она играла. В составе были только две-три позиции, которые вызывали сомнения. А все остальное понравилось. Поэтому мне бы хотелось сыграть с полным составом Сербии. Это было бы еще интереснее. Хотя и сейчас можно констатировать, что у нас появилась интересная сборная.

- Есть ли еще что-то в игре национальной команды, что надо подтянуть?

- Мне не корректно говорить об этом, но, конечно, есть. Даже если у чемпионов мира спросить, хотели бы они что-то улучшить, то тренер сказал бы, что две-три позиции не мешало бы. Это нормально, когда есть, к чему придраться.

- Кого из ребят можете отметить по этому матчу? Наши легионеры понравились?

- К нашим легионерам у меня нет ни одной претензии. Головин отпахал от и до, пока его не заменили. Захарян вышел и забил, правда, в том моменте не очень удачно получилось. Но потом он все равно сделал свое дело. И Миранчук мне тоже понравился. Еще отмечу один момент. Если в предыдущих матчах, в которых играл Головин, он был на голову сильнее остальных наших ребят, то вчера все были вровень. Хотя было заметно, наши легионеры как будто живут в другом измерении. Они было лучшими, но не настолько, чтобы до них не могли дотянуться другие.

- Смогут ли сербы выйти из группы на Евро, в которой у них в соперниках будут Словения, Дания и Англия?

- Сербы – это очень специфический народ, от которого всего можно ожидать. Как победы, так и провала.

- Какие ожидания от матча с Парагваем?

- До вчерашнего матча я считал, что мы вничью сыграем с сербами, а парагвайцев одолеем. А теперь как думать? Раз сербов так обыграли, то Парагваю восемь мячей должны забить? Пока не понимаю. Я посмотрел на состав парагвайцев – там играющие ребята. Те футболисты, которые выступают у нас в РПЛ, не всегда в этой сборной находятся на передовых позициях. Поэтому небольшой страх у меня присутствует. Хотя по статистике, вторые матчи наша сборная проводит лучше, чем первые. Ну а как можно сыграть лучше, чем с сербами, я даже не представляю. Получается, что мы должны сыграть хуже. Это шутка. А так, я с интересом жду следующего матча, потому что это совсем другая сборная. Там выступают пахари, которым все равно с бразильцами играть или с Россией. Они и первых обыгрывали в свое время.

- Генсек РФС Максим Митрофанов сказал, что есть мысли организовать летом турнир с участием трех сборных. Это было бы интереснее, чем просто товарищеские матчи?

- Если такой турнир удастся организовать и к нам приедут интересные сборные, то будет здорово. Зрительский интерес обеспечен. Для людей это праздник. Что мы и вчера наблюдали. Я двумя руками за такие турниры.

- РФС хочет продлить контракт с Карпиным. Как к этому относитесь?

- Пока все получается, пусть он работает. Вопрос только в том, что Карпин при таком совмещении работает на износ. Надо знать натуру Карпина, когда он горит каждым эпизодом. Для него это очень большая нагрузка, но он справляется. Если не отказывается, то пусть тренирует сборную и дальше. От добра добра не ищут.

Елена Григорьевская