Бородюк раскритиковал сборную Сербии за настрой на матч с Россией

Александр Бородюк, некогда тренер сборной России остался крайне недоволен настроем сборной Сербии, с которым вчера балканцы подошли к очной игре с россиянами.

Напомним, что 21 марта на «ВТБ Арене» сербская команда влетела сборной России со счётом 0:4, оставшись в меньшинстве уже на 20-й минуте матча.

«К сожалению, сборная Сербии отнеслась к товарищескому матчу непрофессионально. С её стороны не было ни борьбы, ни движения. Даже болельщик, который вылетел на поле, бегал, наверное, быстрее», - говорит Бородюк в интервью Bobsoccer.

Следующий матч сборная России проведёт 25 марта, соперник – сборная Парагвая. Ранее бывший тренер сборной России Станислав Черчесов предположил, что понедельничная игра будет совсем иной.