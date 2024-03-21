Дюков заявил, что арбитр матча Россия – Сербия убил интригу удалением

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу ключевого момента мачта между командами России и Сербии. Товарищеская игра прошла вечером четверга в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась «сухим» разгромом сербов – 4:0. Предшествовало охапке голов в ворота сербской команды удаление Милана Гайича на 20-й минуте встречи за фол на Данииле Хлусевиче.

«Не могу сказать, что проверка получилась. Судья убил интригу в самом начале. Приходите на игру со сборной Парагвая, увидите нашу готовность. Просто так сложилось сегодня», - приводит слова Дюкова телеканал «Матч ТВ».

С момента игры против сборной Хорватии в ноябре 2021 года в рамках отбора на мундиаль 2022 года сборная России не играла против команды из УЕФА.

Как сборная России разгромила Сербию в Москве