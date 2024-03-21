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Болельщик выбежал на поле в матче сборных России и Сербии

21 Марта 2024 • 21:41 Комментировать
РОССИЯ
4:0
Сербия
окончен

В матче сборных России и Сербии на футбольном поле появился болельщик. Инцидент случился ближе к 70-й минуте игры, из-за этого матч ненадолго был прерван.

Спустя некоторое время стюарды поймали нарушителя порядка, который дал круг по футбольному полю. Телевизионщики выключили картинку.

Напомним, что к финальной части игры сборная России громит своих сербских оппонентов – 3:0. По голу в первом тайме оформили Антон Миранчук, Максим Осипенко, до разгрома счёт довёл Алексей Миранчук в тайме втором.

Текстовая трансляция игры во всех подробностях доступна на нашем портале. До конца матча остаётся менее 15 минут основного времени.

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Песков ответил на вопрос о посещении Путиным товарищеских матчей сборной России
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Габулов: «Лунёв способен претендовать на место первого вратаря сборной»
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Черчесов: «И Сербия, и Парагвай — хорошие сборные, не чета Кубе»
11:31
Вратарь сборной Таджикистана Ятимов заявил, что мечтал выступать за команду России
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​Аршавин оценил ближайших соперников сборной России
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Гладилин – о матче Россия – Парагвай: «Соперник достойный»
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Каррера: «Я бы без проблем возглавил сборную России»
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Пономарёв: «У нас нет интересных футболистов, не на кого смотреть»
13:30
Божович: «Утверждение матча между Россией и Сербией — это сигнал для других стран»
13:10
Горшков: «В матче с Сербией сборная России постарается показать хороший футбол»
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