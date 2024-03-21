Болельщик выбежал на поле в матче сборных России и Сербии

В матче сборных России и Сербии на футбольном поле появился болельщик. Инцидент случился ближе к 70-й минуте игры, из-за этого матч ненадолго был прерван.

Спустя некоторое время стюарды поймали нарушителя порядка, который дал круг по футбольному полю. Телевизионщики выключили картинку.

Напомним, что к финальной части игры сборная России громит своих сербских оппонентов – 3:0. По голу в первом тайме оформили Антон Миранчук, Максим Осипенко, до разгрома счёт довёл Алексей Миранчук в тайме втором.

Текстовая трансляция игры во всех подробностях доступна на нашем портале. До конца матча остаётся менее 15 минут основного времени.