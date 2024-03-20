Руслан Нигматуллин: «Сербы приедут дать бой»

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России уверен, что в грядущей товарищеской игре команд России и Сербии балканская команда будет настроена дать бой, так как состав сербов впечатляет наличием известных имён.

«Команда Сербии традиционно представлена хорошими, квалифицированными игроками из хороших клубов Европы. Поэтому уверен, что они приедут дать бой. Проверка будет серьёзная», - говорит Нигматуллин «Чемпионату».

Добавил к своим словам Нигматуллин одну уже ставшую заезженной фразу о том, что команда Сербии – самый серьёзный соперник сборной России с момента отстранения от официальных турниров в 2022 году.