Гришин считает, что в матче Россия — Сербия команды покажут атакующий футбол

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Парагвая.

Эксперт считает, что команды сумеют порадовать болельщиков атакующим футболом. По мнению Гришина, матч против столь сильного соперника станет хорошей проверкой для российской сборной.

«Зрители приходят на стадион, чтобы увидеть голы, поэтому лично для меня будет лучше увидеть результативную ничью со счётом 3:3, чем скучные 0:0. Учитывая, что это товарищеский матч игроки будут играть на удовольствие», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по местному времени.