Глебов рассказал, как относится к статусу любимчика Карпина

Хавбек сборной России Данил Глебов высказался о предположении, что он является одним из любимых игроков наставника национальной команды Валерия Карпина.

«Не могу сказать. Ко мне, может быть, и спрос больше бывает в «Ростове» и в сборной. Такое отношение даёт мне сил и спокойствия. То, что есть доверие», — сказал полузащитника в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что Глебов является капитаном «Ростова», который также возглавляет Карпин.

Напомним, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч в Москве против национальной команды Парагвая. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена».