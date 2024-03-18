Смородская: «Сборная Сербии не блещет, но она лучше всех наших прежних соперников»

Ольга Смородская, бывший президент московского «Локомотива» оценила состояние грядущего соперника команды России – сборной Сербии. Балканская команда сыграет с россиянами 21 марта, а грядущим летом примет участие на Евро-2024, куда она успешно пробилась прошлой осенью.

«Надеюсь, у нашей сборной хотя бы получится игра. Сербы сейчас особо не блещут, но они значительно лучше всех предыдущих спарринг‑партнеров сборной за последнее время», - говорит Смородская телеканалу «Матч ТВ».

Что же касается прогноза от Смородской, то эксперт ставит на голевую ничью, отмечая, что голы в грядущей игре точно будут.

Напомним, что сербы приедут в Москву без одного из самых знаменитых своих игроков, и имя ему – Душан Влахович.