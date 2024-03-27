Игнатьев: «Карпин заслуживает продлить контракт со сборной России»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на слухи о возможном продлении контракта нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина с РФС.

По мнению Игнатьева, Карпин заслуживает продлить соглашение, так как он проделывает хорошую работу в нынешних условиях отстранения от международных турниров.

«У Карпина есть умение коммуницировать с футболистами, они воспринимают его идеи. Я не слышал ни от одного игрока, чтобы он как-то не лестно отозвался о главном тренере. Правильно делают, что хотят его подписать», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Напомним, 21 марта сборная России разгромила в товарищеском матче команду Сербии (4:0).