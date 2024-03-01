Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Марио Фернандес высказался о возможном возвращении в сборную России

01 Марта 2024 • 17:10 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос о возможном возвращении в состав сборной России.

— Точно нет. Мне скоро будет 34 года. Пора уступить место тем, кто моложе. Тому же Славе Караваеву, другим сильным футболистам, — цитирует Фернандеса Metaratings.

Бразильский защитник провел за сборную России 33 матча, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи. Последний раз Фернандес выступал за национальную команду в 2021 году.

Напомним, 21 марта сборная России проведет товарищеский матч против Сербии. Игра состоится в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Марио Фернандес Вячеслав Караваев ещё теги

Новости по матчу

28 Февраля
17:14
​«Матч ТВ» должен показать матчи сборной России в марте
16:28
Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем с Сербией
27 Февраля
22:01
Богосавац считает, что сборную Сербии ждёт непростой матч с россиянами
19:16
На матч России и Сербии в первый час продаж реализовали четыре тысячи билетов
16:34
​Стартовала продажа билетов на матч Россия – Сербия 1
16:10
Бывший тренер «Зенита» Петржела: «В Европе не будет никакого интереса к матчу Россия — Сербия»
26 Февраля
20:44
Песков ответил на вопрос о посещении Путиным товарищеских матчей сборной России
14:06
Габулов: «Лунёв способен претендовать на место первого вратаря сборной»
13:28
Черчесов: «И Сербия, и Парагвай — хорошие сборные, не чета Кубе»
11:31
Вратарь сборной Таджикистана Ятимов заявил, что мечтал выступать за команду России
00:35
Кавазашвили: Сборной России пора определиться с основным составом
23 Февраля
17:25
​Аршавин оценил ближайших соперников сборной России
21 Февраля
20:24
Борис Игнатьев считает, что сборной России нужно вызывать сильнейших игроков на матчи с Сербией и Парагваем
19 Февраля
18:48
Перед матчем сборной России может выступить Лепс
16:07
Силкин: «Тренеры сборной России вряд ли будут рассчитывать на Кокорина»
14:28
​Сборная России в марте сыграет в новой форме 1
18 Февраля
16:41
Колосков: «Разгромить сербов, как они нас, не получится»
15 Февраля
14:07
Мейра — о сборной России: «Раньше были большие личности, у нынешних футболистов совершенно другая психология»
11:30
Гладилин – о матче Россия – Парагвай: «Соперник достойный»
14 Февраля
17:58
​Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»
17:30
Бородюк хочет видеть основной состав сборной России в товарищеских матчах против Сербии и Парагвая
13 Февраля
22:36
Джокович не сможет посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии
05 Февраля
15:15
Витюгов: «В сборной Осинькину будет скучновато»
04 Февраля
16:36
Каррера: «Я бы без проблем возглавил сборную России»
01 Февраля
16:02
Пономарёв: «У нас нет интересных футболистов, не на кого смотреть»
13:30
Божович: «Утверждение матча между Россией и Сербией — это сигнал для других стран»
13:10
Горшков: «В матче с Сербией сборная России постарается показать хороший футбол»
10:17
Карпин — о работе в сборной: «Мне нравится работать с лучшими футболистами страны, даже несмотря на туманные перспективы»
31 Января
17:12
Бывший игрок «Црвены Звезды» Маркович: «Все очень счастливы, что матч между Россией и Сербией состоится»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОССИЯ СЕРБИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Холанн забил 79 голов за «Манчестер Сити» с момента дебюта – на 30 больше, чем ближайший преследователь из АПЛ Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ
Спортивные новости
Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Ольховский оценил игру Медведева на турнире в Дубае Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Марта
17:10 · Чемпионат мира 2026
Марио Фернандес высказался о возможном возвращении в сборную России
16:46 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» отреагировали на вызов Захаряна в сборную России
13:23 · Чемпионат мира 2026
Карпин сообщил, когда объявит финальный состав сборной России
13:01 · Чемпионат мира 2026
Агент Дивеева высказался о вызове защитника в сборную России
12:55 · Чемпионат мира 2026
Известна реакция Захаряна на вызов в сборную России
29 Февраля
16:49 · Чемпионат мира 2026
​Петкович возглавил сборную Алжира
28 Февраля
19:56 · Чемпионат мира 2026
​У сборной Камеруна будет новый тренер – объявлено об уходе Сонга официально
17:14 · Чемпионат мира 2026
​«Матч ТВ» должен показать матчи сборной России в марте
16:29 · Чемпионат мира 2026
​О’Ши возглавил сборную Ирландии – пока временно официально
08:32 · Чемпионат мира 2026
Лунёв получил звонок из сборной России
27 Февраля
22:01 · Чемпионат мира 2026
Богосавац считает, что сборную Сербии ждёт непростой матч с россиянами
19:16 · Чемпионат мира 2026
На матч России и Сербии в первый час продаж реализовали четыре тысячи билетов
16:34 · Чемпионат мира 2026
​Стартовала продажа билетов на матч Россия – Сербия 1
16:20 · Чемпионат мира 2026
Сколько стоит посетить товарищеский матч Россия – Сербия: известна цена билетов
16:10 · Чемпионат мира 2026
Бывший тренер «Зенита» Петржела: «В Европе не будет никакого интереса к матчу Россия — Сербия»
Все новости
Рекомендуем