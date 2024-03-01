Марио Фернандес высказался о возможном возвращении в сборную России

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос о возможном возвращении в состав сборной России.

— Точно нет. Мне скоро будет 34 года. Пора уступить место тем, кто моложе. Тому же Славе Караваеву, другим сильным футболистам, — цитирует Фернандеса Metaratings.

Бразильский защитник провел за сборную России 33 матча, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи. Последний раз Фернандес выступал за национальную команду в 2021 году.

Напомним, 21 марта сборная России проведет товарищеский матч против Сербии. Игра состоится в Москве на домашнем стадионе «Динамо».