Антон Миранчук: «Забили 4 гола, надеюсь, что сегодня все довольны»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сербии.

- Поделитесь эмоциями и впечатлениями. Полный стадион.

- Шикарные эмоции, приятно играть на таком стадионе при своих болельщиках. Такое хорошее поле. Еще и забили 4 гола. Надеюсь, что сегодня все довольны. Всех с победой.

- Действительно, болельщики довольны. И вы забили, и брат забил. Как-то договаривались, что забьете, а потом он выйдет на замену и тоже забьет?

- Хотелось бы знать перед игрой, что забьем оба, но, конечно же, нет. Все молодцы.