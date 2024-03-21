Горшков — о матче с Сербией: «Хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков»

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Сербии.
По словам Горшкова, в национальной команде ответственно готовятся к предстоящей встрече, не заостряя внимание на отдельных футболистах соперника.
«Сейчас идут теории, нам показывают их матчи. В этой игре хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков», — цитирует Горшкова Metaratings.
Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, на «ВТБ Арене». Начало — в 20:00 по московскому времени.
Отметим, что уже через четыре дня, 25 марта, команда Валерия Карпина встретится с Парагваем.
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