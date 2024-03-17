Канчельскис: «Хотелось бы увидеть хорошую игру сборной России»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящих контрольных играх сборной России.

«Хотелось бы увидеть хорошей интересной игры со стороны российской команды. После матча мы уже сможем сказать о хороших и не очень сторонах», — приводит слова Канчельскиса Betonmobile.

Эксперт добавил, что ждет положительного результата от сборной России.

21 марта команда Валерия Карпина встретится со сборной Сербии, а уже 25-го числа сыграет против национальной команды Парагвая. Оба товарищеских поединка пройдут на домашнем стадионе столичного «Динамо».

Напомним, последний товарищеский матч Россия провела в ноябре, когда разгромила в Волгограде сборную Кубы со счетом 8:0.