Сербский футболист назвал двух лучших игроков сборной России

Всё меньше времени остаётся до стартового свистка матча между сборными России и Сербии. Товарищеская игра пройдёт вечером 21 марта в Москве, стартовый свисток – в 20:00.

Петар Голубович, сербский легионер «Химок» назвал двух лучших игроков сборной России прямо сейчас.

«В сборной России выделю Головина и Чалова. Мы недавно играли против ЦСКА, было тяжело играть против Чалова», - говорит Голубович телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что Головин будет капитаном сборной России в грядущей игре. С составом россиян можно ознакомиться здесь.

Текстовую трансляцию поединка проведёт наш портал.