Семшов: Думаю, что легионеры сборной России не будут играть в двух матчах подряд

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящих товарищеских встречах сборной России.

«Я допускаю, что все не сыграют. Думаю, основная ставка будет на легионеров. Мы заждались их, давно не видели», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, легионеры не будут задействованы в двух матчах подряд, ведь сейчас у них напряженный график, а Кузяев и Головин еще даже не приехали в команду.

21 марта сборная России и сборная Сербии встретятся между собой в рамках контрольного поединка. Начало матча запланировано на 20:00 по мск.

Напомним, что 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против Парагвая.