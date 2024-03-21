Игроки сборной России раздали автографы фанатам

В четверг сборная России будет принимать Сербию в товарищеском матче. Незадолго до начала игры подопечные Валерия Карпина вышли на поле «ВТБ Арены», чтобы попробовать газон. При этом игроки раздали автографы болельщикам, которые пришли на стадион пораньше. Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале сборной России.

Стартовый свисток в матче национальных сборных России и Сербии прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.