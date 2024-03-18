Титов не посетит матч Россия – Сербия – он будет на игре КХЛ

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов не посетит товарищеский матч между сборными России и Сербии. По словам Титова, он будет присутствовать на игре Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Металлургом», а параллельно будет следить за футбольным матчем национальной сборной.

«Мы болеем за футбол и за нашу сборную, но переживаем и за хоккейный «Спартак». Нас не пригласили на футбольный матч, то есть мы сами пойти не можем. А «Спартак» нас пригласил», - цитирует Титова Metaratings.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии стартует 21 марта в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.