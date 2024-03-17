Волков: «Рад вернуться в сборную России»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков высказался об атмосфере в национальной команде.

По словам футболиста, он рад снова оказаться в сборной и готов работать.

«Рад вернуться в сборную России, показать, в чём прогрессировал, что умею. Очень нравится здесь атмосфера и работа», — приводит слова Волкова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 21-летний Волков провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против Сербии, а 25 числа встретится с командой Парагвая. Обе игры состоятся в Москве на «ВТБ Арене».