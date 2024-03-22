Зиньковский — о победе над сборной Сербии: «Рассчитывали играть за себя, друг за друга»

Полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной России Антон Зиньковский высказался о разгромной победе в товарищеском матче над сборной Сербии (4:0).
«Рассчитывали играть за себя, друг за друга. В остальном же — как пойдет игра. Могло и не быть красной карточки, и игра пошла бы полностью в другом ключе», - приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».
Напомним, что, начиная с 20-й минуты, подопечные Валерия Карпина играли в большинстве после удаления защитника ЦСКА Милана Гайича.
В понедельник, 25 марта, сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Парагвая.
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