Харин: «Думал, Митровичу лет 40»

Евгений Харин, игрок сборной России назвал Александара Митровича из сборной Сербии самым опасным игроком в составе сербской команды. Также Харин признался, что сильно просчитался в плане оценки возраста сербского форварда.

«Из сербов отмечу Митровича. Правда, я только сегодня узнал, что ему 29 лет. Думал, ему уже лет 40», - говорит Харин телеканалу «Матч ТВ».

Митрович, отметим, не попал в основной состав сербской команды на грядущую игру. С полным составом сербской сборной можно ознакомиться здесь.

Текстовую трансляцию поединка России и Сербии проводит наш портал. .