Защитник сборной России Александр Сильянов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупной победе над сборной Сербии в товарищеском матче, 4:0.

- От сербов ожидали большего? Карпин сказал, что это самый сильный наш соперник за последнее время.

- Согласен с тренером. У Сербии действительно в составе игроки топ-класса. Но в футболе бывает все. Судья показал Гайичу красную карточку, и игра пошла по-другому сценарию.

- То есть, именно удаление предопределило нашу крупную победу?

- Скорее всего, да. Или мы в порядке (смеется).

- Какой гол вам больше понравился?

- Третий. Мы хорошо разыграли комбинацию и забили.

- Сербы будут участвовать на чемпионате Европы. Планируете следить за ними?

- Конечно. Буду их поддерживать, когда они будут играть. Хочется, чтобы они побеждали.

- Как оцениваете шансы сербов на выход из группы?

- Есть шансы. С англичанами будет потяжелее, но со второго места вполне можно выйти. Почему нет? С датчанами и словенцами у Сербии примерено сопоставимый уровень, чтобы их проходить.

Елена Григорьевская