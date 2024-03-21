Сборная России прибыла на стадион

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Сербии. Пресс-служба команды сообщила о прибытии футболистов на стадион. В телеграм-канале сборной России было опубликовано соответствующее видео.

Матч между сборными России и Сербии стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Игра против Сербии станет первой для сборной России в 2024 году. Спустя четыре дня, 25 марта, команда Валерия Карпина сыграет против Парагвая. Эта встреча тоже состоится на «ВТБ Арене».