Корнюхин удивился, что Лантратова не вызвали в сборную России

Экс-голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин высказался о том, что вратарь «Локомотива» Илья Лантратов не попал в состав сборной России на мартовский сбор.

«Честно говоря, есть небольшое удивление. До Нового года он показывал довольно-таки стабильную игру за «Локомотив», – заявил Корнюхин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Лантратов точно не уступает тем вратарям, которые были вызваны в национальную команду.

Напомним, на предстоящие товарищеские матчи в заявку сборной России попали: Андрей Лунёв («Карабах»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Александр Максименко («Спартак»).

21 марта сборная России проведет товарищеский матч против Сербии, а 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Парагваем.