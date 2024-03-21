Масалитин: «Если составим конкуренцию Сербии, значит, мы не выпали из обоймы европейского футбола»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче сборной России против команды Сербии.

Эксперт выразил надежду на то, что у российской команды получится составить конкуренцию сопернику столь высокого уровня и доказать свою состоятельность на международной арене.

«Если мы составим конкуренцию и будем хорошо играть, значит, мы не выпали из обоймы европейского футбола. На что я и надеюсь», — цитирует Масалитина Metaratings.

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.