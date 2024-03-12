Карпин: «Глушенков пока не устраивает»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, почему нападающий «Локомотива» Максим Глушенков не был вызван на мартовский сбор.

«Глушенков не вызван, потому что есть другие футболисты. Он пока не устраивает. Ему нужно прибавлять», — цитирует Карпина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 27 встречах с учетом всех турниров, забил семь мячей и стал автором десяти ассистов.

Ранее пресс-служба сборной России опубликовала список футболистов на предстоящие товарищеские игры с Сербией и Парагваем.

Сборная России опубликовала состав на мартовский сбор — все легионеры в деле



